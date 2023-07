Regenbuien, maar soms ook zon in Lummen vandaag

Bekroond schilderij ‘Wise Drapes’ van Lissa De Winter (32) krijgt plaats in stadsmuse­um De Hofstadt: “Dat mijn werk naast oud meester Theodoor Van Loon hangt vind ik een hele eer”

Het werk ‘Wise Drapes’ is de nieuwste aanwinst voor de collectie van stadsmuseum De Hofstadt in Diest. Kunstenares Lissa De Winter (32), die zelf afkomstig is van Diest, viel vorig jaar met het werk in de prijzen bij een wedstrijd van het KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) en VRT. “De kunstboeken van mijn moeder boeiden mij al van jongs af aan.”