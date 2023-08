Lummense B&B de Bosch strijdt om ‘bedjes’ in VTM-programma ‘Met Vier In Bed’: “Mijn kinder­droom was het niet, maar dat is het wel geworden”

Sinds 2,5 jaar staat een team van drie vrouwen aan het roer in B&B de Bosch in Lummen. Bo Minten (30) neemt de leiding, Joanna Skorzybot (51) is chef-kok van dienst en Linda Roox (49) neemt de zaal voor haar rekening. Deze week schitteren ze in ‘Met Vier in Bed’. “Ongelofelijk spannend was dat", vertelt Bo. “Overal camera’s en het feit dat je op tv gaat komen, maar ook collega’s die er echt iets van kennen die ons plots moeten beoordelen.” Al zat de sfeer tussen de collega-uitbaters helemaal goed. “We hebben zelfs al een etentje gepland”, klinkt het.