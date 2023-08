“Als ze dit doordrij­ven, kan dat het einde van het Circuit van Zolder betekenen”: autolief­heb­bers en buren voeren actie tegen protest van twee buurtbewo­ners

Enkele honderden autoliefhebbers verzamelden vanavond op het Heldenplein in Heusden-Zolder. Enerzijds om de auto’s te spotten die komend weekend op de 24 Uur van Zolder zullen schitteren, maar nog meer om actie te voeren tegen het protest van enkele buren van het Circuit. Bezorgde inwoners willen een extra geluidmeetpunt in de buurt van het Circuit omdat de evenementen volgens hen te veel lawaai maken. De andere groep buren is het daar allesbehalve mee eens: “De autosnelweg in Heusden-Zolder maakt dag en nacht lawaai. Dat is een pak vervelender dan het Circuit”, zegt Jorgen Lenaerts.