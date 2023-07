Prijzen voor huizen in Lummen stijgen

Vanaf 7 augustus: werken aan fietssug­ges­tie­stro­ken in Neerstraat

Vanaf maandag 7 augustus zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende vier dagen werken aan fietssuggestiestroken in de Neerstraat in Tessenderlo. Deze ingreep zou leiden tot een verhoogde veiligheid voor fietsers in het centrum. Gedurende de werkzaamheden zal er een eenrichtingsverkeer gelden voor gemotoriseerde voertuigen in de richting van Tessenderlo. Voor bestuurders richting Genendijk en Meerlaar werd een omleiding voorzien.