Op hun trouwdag voor de raadkamer: tandarts (46) verdacht van moord op haar verloofde en assistent (45)

In plaats van voor het altaar zal een vrouwelijke tandarts uit Lummen, M.S. (46), voor de raadkamer moeten verschijnen. Alles was tot in de puntjes geregeld voor hun huwelijk vrijdag. De vrouw was tandarts, haar verloofde R.C. (45) - een ex-piloot - was haar assistent. Maar nu loopt er een moordonderzoek: de man is overleden door verstikking. Volgens de onderzoeksrechter heeft M.S. daarvoor een motief.