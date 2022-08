Ongeval op de E314 richting Leuven ter hoogte van Lummen-Centrum

Hasselt Alfa Romeo gestolen aan Luiker­steen­weg

Dit weekend werd aan de Luikersteenweg in Hasselt de diefstal van een Alfa Romeo vastgesteld. Onbekenden verschaften zich toegang tot een afgesloten garagebox van een appartementsgebouw en ontvreemdden het voertuig. Ook in de Kukkelbosstraat in Diepenbeek vond een diefstal plaats. Onbekenden braken een raam open en doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met juwelen. Politie LRH startte tweemaal het onderzoek.

1 augustus