Natuurpunt en Ethias werken samen aan grotere en nattere vallei van de Zwarte Beek

Natuurpunt en verzekeraar Ethias slaan de handen in elkaar om de vallei van de Zwarte Beek in Lummen robuuster te maken. Het natuurgebied is een van de laatste veengebieden en Vlaanderen en dat wil Natuurpunt zo houden door in te zetten op vernatting.

“In de vallei van de Zwarte Beek zijn verschillende grote veenpakketten terug te vinden. De dikte van dat veen varieert van 1 meter in Lummen tot 7 meter in Beringen en erin zit veel CO2 opgeslagen”, zegt Christof Van Ackere van Natuurpunt. “De grootste bedreiging is uitdroging want zo kan de opgeslagen CO2 vrijkomen. Om dat te vermijden is het belangrijk om de waterhuishouding te optimaliseren. Als we een meer aaneengesloten gebied hebben, kunnen we daar vol op inzetten.” De droom is dan ook om een aaneengesloten oppervlakte van 350 hectare te creëren.

Om zo'n aaneengesloten natuurgebied te creëren kan Natuurpunt rekenen op de financiële steun van verzekeraar Ethias. “Ethias draagt met verschillende initiatieven bij tot een meer duurzame wereld. Eén van die initiatieven is vanaf dit jaar ook de samenwerking met Natuurpunt”, zegt Bénédicte Passagez, Head of Sustainability bij Ethias. “We gaan helpen om grondgebieden aan te kopen rond de Zwarte Beek in Lummen. Zo willen we samen één groot beschermd grondgebied creëren waar niet alleen de biodiversiteit beschermd wordt, maar ook aandacht zal zijn voor de waterreserves en de captatie van CO2.”

Duwtje in de rug

Ook Luc Wouters (CD&V), burgemeester van Lummen, is tevreden met de samenwerking. “In Lummen staat natuur centraal, en wat belangrijk is voor de natuur is belangrijk voor Lummen. De vallei van de Zwarte Beek beschikt over één van de best bewaarde en grootste veenpakketen van Vlaanderen. Zo’n veengebied reguleert zichzelf en heeft de functie om een grote capaciteit water vast te houden en geleidelijk los te laten op het moment dat de natuur het nodig heeft. Dat is een uniek, natuurlijk proces, maar soms heeft ook de natuur een duwtje in de rug nodig. Wanneer het veengebied droog ligt, verliest het ook zijn functionaliteit. Een van de projecten die de functionaliteit van het veen al herstelde, is Care-Peat. Dat is nu bijna afgelopen maar dankzij Ethias kan er een vervolgtraject komen. Natuur- en veenherstel en klimaatmaatregelen gaan hand in hand. En dit is een prachtig praktijkvoorbeeld hiervan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.