‘Naar de Kern’ in Lummen volledig afgerond

Diest Diestse onderne­mers in de bloemetjes tijdens jaarlijkse Business Meeting

Enkele ondernemers van Diest werden naar jaarlijkse traditie in de bloemetjes gezet op de Business Meeting in Hof Te Rhode. Jaarlijks zet de Adviesraad Centrummanagement tijdens deze avond enkele verdienstelijke ondernemers in de bloemetjes. Met 154 aanwezigen was het opnieuw een topeditie.

18 november