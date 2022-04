Miniatuurtreinbaan van liefst 30 meter uitgestald in Lummen: “Hoogtepunt van de paasvakantie”

LummenIn GCOC Oosterhof in Lummen wordt vrijdag en zaterdag de miniatuurtreinbaan ‘Kempenland’ uitgestald. Bezoekers kunnen er gratis een blik werpen op het bouwkunstwerkje van Lummenaar Ivo (66). “Alles is geautomatiseerd en gedigitaliseerd, het is erg complex om alle treinen juist te laten rijden”, vertelt het brein achter dit spektakel.

Ivo was altijd projectinformaticus en in zijn vrije tijd bouwde hij dit meesterwerk. “Ik ben al vanaf mijn zes jaar bezig met miniatuurtreinen en ben een echte treinliefhebber. Het bouwen heeft jaren tijd gekost. Je moet er immers voor zorgen dat de baan volledig ‘af’ is. Het landschap moet op elkaar aansluiten, de huizen moeten in dezelfde stijl worden gebouwd en het totaalplaatje moet kloppen. Ik heb gekozen voor alleen maar Belgische treinen, weliswaar uit een verschillend tijdvak. Het opengetrokken landschap is gebaseerd op onze contreien, vandaar de naam ‘Kempenland’.

Op 50 verschillende locaties

Deze ‘segmentenbaan’, want zo heet het officieel, is 30 meter lang en inmiddels al 20 jaar oud. “We hebben deze al uitgesteld op 50 verschillende locaties, verspreid van Denemarken tot Zwitserland. Op sommige plekken is het een groot succes en komen er honderden mensen, die bovendien inkom betalen. Speciaal voor Lummen is het gratis, al hebben we bewust niet te veel reclame gemaakt. Het valt me dus wel mee dat er toch veel mensen zijn komen opdagen, misschien omwille van het matige weer.”

Dinsdag kwam Ivo naar het Oosterhof om de baan uit te testen. “Alles is gedigitaliseerd en geautomatiseerd en van achter het controlepanel kan ik ook zelf aanpassingen doorvoeren. Met behulp van zeven camera’s kan ik alle sporen in de gaten houden. Natuurlijk loopt er wel eens iets mis, dat is in het echt helaas ook zo. Nu er publiek komt, neem ik geen enkel risico. Achteraf verhuist de trein weer naar mijn kelder. Ik heb overigens nog twee banen: eentje van Hasselt en ook een industriebaan.”

Jong en oud

Onder de kijklustigen vinden we zowel jong als oud publiek. Pascal is zelfs helemaal van Brussel naar Lummen gekomen. “Ik zag het online staan en wilde dit met mijn eigen ogen zien. Zelf wil ik ook ooit een baan bouwen, maar wel maar eentje van drie meter op één. Wat Ivo hier doet, is pure kunst. Dat kan ik zelf niet.”

Ook een aantal kinderen keken hun ogen uit. “Het is geen mooi weer, maar ik heb al hele leuke dingen gedaan deze paasvakantie", lacht Jesse (8). “Zo ben ik naar de film geweest en dit is het hoogtepunt van de week. Natuurlijk heb ik al echte treinen bezocht, deze exemplaren vind ik wel leuker. Zelf heb ik ook zo’n trein dus ik weet waar ik straks mee zal spelen!”

Roland (71) bracht zijn kleinkinderen mee naar de expo in eigen gemeente. “Ze vinden het helemaal geweldig”, glimlacht hij fier. “Het is natuurlijk wel spectaculair om te zien. We staan hier al een halfuur en de kinderen gaan er nog steeds helemaal in op. Zo lang ze zich amuseren, blijven wij hier met de glimlach genieten.”

De segementenbaan is ook zaterdag nog te bezichtigen van 10 tot 16 uur.

