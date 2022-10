Lummense groep van dierenartsen en paardenklinieken genomineerd voor award

Diest Laatste­jaars van De Prins in Diest beginnen met eigen bedrijfje: “De leerkrach­ten komen aan ons vragen wat ze moeten doen”

Bij De Prins in Diest nemen de zevendejaars van de richting Publiciteit de lessen gewoon over. Onder noemer ‘PopPub’ leiden de grafische ontwerpers in opleiding hun eigen bedrijf en sluiten ze zo in een realistische werkomgeving hun schoolcarrière af. “De leerkrachten komen nu aan ons vragen wat er moet gebeuren", zegt leerling Wannes.

24 oktober