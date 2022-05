Lummense bib opent exclusief voor kleinste inwoners

Tijdens de Boekstart-dag op zondag 22 mei staat de bibliotheek in het teken van jonge gezinnen met baby’s en tweeënhalf jarigen. Het is een soort opendeurdag waar de bib het aanbod voor de allerkleinsten extra in de kijker zet. Tussen 09 uur en 11.30 uur vinden er een heleboel workshops plaats: voorlezen aan baby’s, actieve muzieksessies, voorleessessies, knutselsessies en een hindernissenparcours. Ouders hebben ook de mogelijkheid om kennis te maken met het Lummense Huis van het Kind.

Exclusief geopend

“De reden waarom we exclusief op zondag openen voor Boekstart-dag is omdat we jonge gezinnen met hun kroost de ruimte en het gemak willen geven om op hun maat het aanbod van de bibliotheek te ontdekken”, zegt schepen van de bib Romi Soors (CD&V). “Alle faciliteiten voor voeden, kolven en verschonen zijn aanwezig zodat ouders zich daar geen zorgen over moeten maken en ten volste kunnen genieten. Natuurlijk hebben we ook gedacht aan de oudere broers en zussen en is er ook voor hun animatie voorzien. De baby’s en peuters hebben ook hun eigen vaste plekje in onze bib. In de baby-en peuterhoek kunnen ze boekjes ontdekken op hun manier: al voelend en spelend.”