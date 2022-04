Lummense bib brengt oude schoolleven weer tot leven

LummenIn het kader van Erfgoeddag, die draaide rond het erfgoed van het schoolleven en schoolverleden, sloegen de bibliotheek van Lummen, de dienst Vrije tijd en de Geschied- en Heemkundige Kring sloegen de handen in elkaar en zetten het Lummense schoolverleden tussen 25 april en 21 mei in de kijker.

“Erfgoeddag brengt generaties samen”, zegt schepen van Erfgoed Wim Vangeel (CD&V). “Dit jaar belicht het ons schoolverleden. Er is heel wat veranderd ten opzichte van vroeger zowel materialen als gewoonten. Om die herinnering in leven te houden hebben de bibliotheek van Lummen, de dienst Vrije Tijd en de Geschied- en Heemkundige Kring de handen in elkaar geslagen en kan je in de bib het schoolleven van vroeger komen herontdekken.”

Oude schoolmaterialen

Nog tot en met 21 mei staat in de bibliotheek een oud klasje opgesteld. Je ontdekt er ook heel wat oude schoolmaterialen uit de collectie van de Heemkundige Kring zoals een lei, griffel, oude schoolkaarten, speelgoed,…In kader van Erfgoeddag geeft Rita Horions, auteur van het boek ‘Toen was geluk nog heel gewoon’, een lezing op 28 april om 14 uur in de bib. Zij leest enkele fragmenten voor waarbij de luisteraar terugkeert naar zijn eigen schoolverleden.

“De Lummense bib is meer dan een plaats om boeken te lezen. De thema’s die aan bod komen zoals ‘Erfgoeddag’ zetten we op zo een manier in de kijker dat je bezoek aan de bib al een ervaring op zich is en je het thema ook echt beleeft. Met de tentoonstelling en de lezing hopen we de Lummenaar een gevoel van nostalgie mee te geven”, aldus schepen Romi Soors (CD&V), bevoegd voor bibliotheek.

Alle activiteiten van de bibliotheek vind je terug op de website: https://lummen.bibliotheek.be/.