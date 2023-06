Lummens gemeenteraadslid Betty Luyten gaat met pensioen en krijgt titel van ereschepen

Genk on Stage heeft voor het eerst een eigen ‘Safe Zone’: “Je kan ons van overal via Whatsapp bereiken”

Voor het eerst heeft Genk on Stage een plaats waar festivalgangers terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. De ‘Safe Zone’ biedt een plaats waar je tot rust kan komen of even met een medewerker kan praten. “Het zou niet nodig moeten zijn, maar kan je nog anders in deze tijd?”, vraagt Jeugdwerker Kris Clijsters zich af.