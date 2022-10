Kerstverlichting verkorten en LED-infoborden ‘s nachts uitschakelen: dit is hoe Lummen de energiecrisis bestrijdt

Energiezuinige nieuwbouwprojecten

Verder denkt de gemeente eraan om het tijdschema van de kerstverlichting te verkorten. “De voeding van de kerstverlichting komt bovendien van de openbare verlichting. Als de openbare verlichting wordt gedoofd, dan gaat de kerstverlichting dus ook uit. Verder verlagen we de temperatuur van het zwembadwater naar 28 graden en zetten we de temperatuur van de zwembadruimte op 26 graden. Verlichting in openbare gebouwen maken we stelselmatig LED en blijven we investeren in energiebesparende maatregelen zoals PV-panelen monteren waar mogelijk, oude CV-installaties vervangen en extra aandacht besteden aan duurzaamheid en energiezuinigheid bij nieuwbouwprojecten”, aldus Wouters.