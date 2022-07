Jozef Bervoets uit Lummen probeert dit jaar 40.000 km te fietsen

Halen Watersto­ring in Halen, De Watergroep zoekt naar oplossing

Deze maandag is er een storing van het water in Halen en Loksbergen. Daardoor zitten verschillende straten zonder water of met verminderde druk. De Watergroep is hiervan op de hoogte en doet er op dit moment alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Intussen kan je zowel in de Rietbron als op domein Panoven (openbaar toilet) terecht om naar de wc te gaan. Omstreeks 15.40 uur werden twee standpijpen opgesteld ter hoogte van nummers 11 en 42 in de Lindestraat, waar je water kan gaan aftappen. Op de parking van domein de Panoven staan drie tanks van 1.000 liter water. Dit water is niet drinkbaar. De Wategroep houdt de lokale bevolking op de hoogte.

18 juli