Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Gaat jouw kind in het schooljaar 2022-2023 naar school in Maasmechelen? Schrijf hem of haar dan vanaf 19 april in in de school naar keuze. Is je kind reeds ingeschreven in de school en wil hij of zij in die school blijven volgend jaar? Dan moet je als ouder geen stappen ondernemen. Het kind blijft automatisch ingeschreven op de school.