HUIZENJACHT. Lummen, waar je betaalt voor de goede ligging: “Voor 190.000 euro koop je hier een mooi appartement waar nog wat werk aan is”

Beringse ‘superburen’ in de bloemetjes gezet: “De Beringe­naar is warm en sociaal van inborst”

Drie Beringenaren werden feestelijk in de bloemetjes gezet nadat ze genomineerd werden als ‘superbuur’. Het laatste weekend van mei stond in Beringen helemaal in het teken van de Dag van de Buren. De stad voorzag voor elke burenbijeenkomst een ‘startpakket’, maar organiseerde ook een wedstrijd waarbij de beste buur met het strafste verhaal in de prijzen kon vallen.