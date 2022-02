Gruwelijk beeld van paard, dat rondwaaiende tak in rug krijgt: “Hij zal het overleven, maar lange revalidatie wacht”

Terwijl de storm over het land trok, werd het arme paard door de tak geperforeerd. “Op dat moment zat hij in zijn stal te Vaalbeek bij Oud-Heverlee en was hij rustig hooi aan het eten”, vertelt Mariën. “Een boom viel echter op zijn schuilplaats. Deze stal stortte vervolgens gedeeltelijk in en een dikke tak boorde zich letterlijk een weg door de rug van het paard. Zonder de beschutting had hij het niet gehaald. Hij arriveerde zaterdagavond in ernstige toestand bij de kliniek en we hebben hem de hele nacht moeten stabiliseren.”

Pijnstillers

Radiografisch onderzoek toonde aan dat de tak met een diameter van tien centimeter achter het schouderblad ging en tot aan de wervels reikte. “Drie uitsteeksels van ruggenwervels zijn gebroken. Het dier had vreselijk veel pijn en was in shock, beeld je maar in wat dit met een mens zou doen. De wonde was zo diep dat je er je hele arm kon insteken. We hebben het dier meteen ontstekingsremmers en pijnstillers moeten geven.

Volledig scherm Bij de Lummense paardenkliniek Equitom heeft men zondagvoormiddag een zwaar gehavend paard geopereerd. Het dier kreeg tijdens de storm een tak door zijn rug © Mine Dalemans

Na twee uur is de operatie volbracht en hangt het dier aan een infuus op de intensieve zorgen. “We hebben alles heel mooi schoongemaakt en de dode weefsels weggehaald. De hele huid was open, dus we konden het niet meer hechten. Daarom hebben we nu kompressen ingezet. Het paard doet het heel goed en is alweer goed aan eten. We doen ons best om hem de beste zorgen toe te dienen. De revalidatie zal zeker maanden duren. De hele huid zal weer opnieuw moeten dichtgroeien. Toch kan je ook stellen dat het paard wel geluk gehad heeft.”

Paarden bij onweer

Bij de dierenkliniek zijn er altijd meer meldingen van ongevallen met paarden bij stormwind. “We zitten dan vaak met veel spoedgevallen. Geregeld lopen paarden traumatische wonden op omdat ze door de draad galopperen. Ze doen dit omdat ze heel veel schrik hebben van het geluid van de storm op hun schuilstal. Dat geluid komt dan van de bomen of door de wind. We willen benadrukken dat iedereen de paarden bij dergelijke weersvoorspellingen best eventjes controleert. Staan ze nog buiten? Zet ze dan binnen indien het mogelijk. Het kan ook goed zijn om de stal af te sluiten, zodat dergelijke zaken vermeden worden.”

OPGELET. Schokkende foto onderaan, niet voor gevoelige kijkers!





















Volledig scherm Een beeld van de zware verwondingen bij het gehavende paard © Equitom