Groot pronostiekspel en groot scherm tijdens WK voetbal in Lummen

Om de Lummense ondernemers in de kijker te zetten werkte het gemeentebestuur van Lummen samen met Tifogame een spannend pronostiekspel uit. Elke onderneming kon zich gratis inschrijven voor een eigen WK-pronostiekspel. Het gemeentebestuur bezorgde elke deelnemer accessoires en attributen om hun zaak in te kleden in het voetbalthema. Elke deelnemende handelaar speelt binnen zijn eigen zaak een pronostiekspel. Meedoen is simpel, scan de QR-code die te vinden is op de affiches bij de handelaar.