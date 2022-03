Golfforum kapt geen 7, maar 3 hectare bos voor uitbreiding: “We leggen extra holes aan om onze oefenfaciliteiten te verbeteren”

Tessenderlo Jonge fietsster (15) bezweken aan verwondin­gen na aanrijding

Woensdagnamiddag is een 15-jarige fietsster in Tessenderlo aangereden door een personenwagen. Ze was bijzonder ernstig gewond en werd ter plaatse gereanimeerd. Later op de avond is ze bezweken aan haar verwondingen.

3 maart