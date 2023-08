Circuit maakt zich klaar voor 45ste editie van 24 Hours of Zolder: “Hier kan je het spektakel van op de eerste rij volgen”

Een mooi raceprogramma, randanimatie en historische formulewagens: De 45ste editie van de 24 Hours of Zolder belooft er weer eentje van formaat te worden. Liefhebbers hebben zaterdag 26 augustus al met rood aangeduid in hun kalender, maar eigenlijk starten de activiteit al enkele dagen eerder. “Sportief is en blijft het de grootste circuitrace in Vlaanderen”, klinkt het bij Bert Longin, winnaar van de vorige editie, recordhouder en ambassadeur van Circuit Zolder.