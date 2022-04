Gemeente Lummen vervangt papieren geschenkbonnen door digitale exemplaren

Het systeem van de papieren geschenkbon wordt al sinds enige jaren met groot succes toegepast in Lummen. Nu is het tijd om de overstap te maken naar de digitale wereld. “Voortaan kan je een geschenkbon online bestellen én betalen.” aldus schepen Rita Moors (N-VA), de drijvende kracht achter het nieuwe initiatief. “Dankzij de unieke QR-code kan je de bon ook digitaal bewaren in je smartphone en kunnen deelnemende handelaren de geschenkbon scannen vanaf je telefoon.”

Handig kaartje

“De geschenkbon is natuurlijk ook iets om te schenken, vandaar dat het ook mogelijk is om een mooie geschenkbon als een handig kaartje in duurzaam stevig papier aan te kopen aan de onthaalbalie in Lummen”, zegt Moors. De geschenkbonnen zullen verkrijgbaar zijn in coupures van 5, 10, 20 en 50 euro. Bovendien kan je de digitale geschenkbon gedeeltelijk ontwaarden zodat je met één geschenkbon bij verschillende deelnemende handelaars terecht kan.

De Lummense geschenkbon is vanaf 11 april te koop in de webshop via https://www.lummensegeschenkbon.be of aan de onthaalbalie in het administratief centrum.