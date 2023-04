Geld en bankkaarten gestolen in Lummen

Beringen organi­seert senioren­sport­da­gen: “Een lichte fysieke activiteit houdt het lichaam fit”

Van kubb tot aquagym of een dansnamiddag met live band. Tijdens de seniorensportdagen worden Beringse senioren warm aangemoedigd om deel te nemen aan een van de vele sportactiviteiten die georganiseerd worden. Schepen van Sport en Zorg en Welzijn lichten toe waarom dat belangrijk is: “Een gezonde geest in een gezond lichaam is van onschatbare waarde”