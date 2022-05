Geen wittebroodsweken, wel achter tralies: tandarts (46) die verdacht wordt van moord op haar verloofde (45) blijft in de cel

Heusden-Zolder BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Heus­den-Zol­der veiligere schoolomge­vin­gen? Hoe staat het met het vernieuwde Huis van het Kind? En is Domein Bovy straks rijker aan toeristi­sche troeven?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden 5 beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Heusden-Zolder, een gemeente in Limburg die veiligere schoolomgevingen op haar volledige grondgebied wil en een opgewaardeerde Koolmijnlaan moet hebben tegen 2024.

11:18