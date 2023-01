Drie inbraken in Lummen op twee dagen tijd

Hasselt Nog steeds geen uitbater gevonden voor Brasserie Beukenhof in Hasselt: stad houdt ‘opvolgge­sprek’

Het Hasselts stadsbestuur plant woensdag een opvolggesprek, nu er na een maandenlange zoektocht nog geen uitbater voor Brasserie Beukenhof in Sint-Lambrechts-Herk gevonden is. De stad wil die site via een erfpacht van 33 jaar een nieuw elan geven, maar geen kandidaten dienden zich aan.

10 januari