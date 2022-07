Dieven worden opgeschrikt bij inbraakpoging in Lummen

In de nacht van zaterdag op zondag probeerden onbekenden zich de toegang tot een woning te verschaffen. Iets voorbij middernacht, omstreeks 0.15 uur, wilden ze hun slag slaan in de Blanklaarstraat te Lummen; Toen ze geluid hoorden, werden ze vermoedelijk opgeschrikt en sloegen ze op de vlucht. Meer succesvol was een inbraakpoging in de Hazelarenlaan te Hasselt. Daar werd de afgelopen week een inbraak gepleegd, het juiste nadeel is nog niet gekend.