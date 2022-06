De Sint-Annakapel, het volgende Lummens monument op het restauratielijstje

LummenHet volgende monument dat de gemeente Lummen laat restaureren, is de Sint-Annakapel uit 1756 in de Dikke Eikstraat. Dankzij een Vlaamse premie is 60 procent van de totale kostprijs gedekt.

Aan het begin van de legislatuur is er een beheersplan voor de restauratie van de Sint-Annakapel opgemaakt, vervolgens werd een architect aangeduid. Na de goedkeuring van het bestek op de gemeenteraad van 23 mei gaat het gemeentebestuur nu op zoek naar een aannemer die de restauratiewerken voor zijn rekening neemt. Na de aanstelling van de aannemer starten de restauratiewerken die ongeveer een half jaar zullen duren.

Waardevol beeld van Heilige Anna

De restauratie zelf omvat zowel de binnen- als buitenkant van de kapel. Er is een nieuw dak in natuurleien voorzien, de dakgoten en vloeren worden vervangen. De buitenmuren worden opnieuw gekaleid. Dat is een afwerkingslaag op basis van hydraulische kalk, die ervoor zorgt dat een extra laag het gebouw beschermt tegen vocht. Voor de afwerking van de binnenmuren is er gekozen om te verven met kalkverf, zoals dit historisch aanwezig was. Het waardevolle beeld van de Heilige Anna en de triptiek zijn mee opgenomen in het restauratiedossier. Het touw om het klokje opnieuw te laten luiden, wordt ook weer voorzien.

De elektrische installatie is ook toe aan vernieuwing. Daarom zal de aannemer nieuwe schakelaars en lichtpunten plaatsen die beantwoorden aan de huidige normen. Voor het interieur is er gekozen voor verlichting die past binnen de kapel. Door zijn sobere en cilindrische vorm refereert de binnenverlichting naar een kaars. De buitenverlichting wordt zo geplaatst dat die de kapel subtiel verlicht en aanstraalt.

Dagopvang ’t Hoeveke

"Erfgoed maakt Lummen tot wat het vandaag de dag is, het is onze geschiedenis en daar dienen wij zorg voor te dragen. Voor deze werken, in totaal geraamd op 508.000 euro inclusief BTW, ontvangen we een renovatiepremie van de Vlaamse overheid die 60% van de totale renovatiekost zal dekken. Beschermde goederen in eigendom van de gemeente met publieksfunctie en zonder commercieel doel, zoals onze Sint-Annakapel, hebben recht op een hoger premiepercentage. Na de restauratie zal dagopvang ’t Hoeveke het beheer voor zijn rekening nemen. Dat houdt het onderhoud van de kapel in, zoals het poetsen en het uitvoeren van kleine onderhoudswerken", vertelt schepen Wim Vangeel (CD&V), bevoegd voor erfgoed.

Lummen blijft zo maar werk maken van het erfgoed. In het voorjaar van 2021 werden de Lummense loopgraven in ere hersteld, in het najaar van 2021 werd de Onze-Lieve-Vrouwekapel uit 1849 al in een nieuw jasje gestoken. Een toeristische belevings-app leidt toeristen dan weer rond in de gemeente.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.