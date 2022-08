Brandend voertuig op E313 richting Antwerpen ter hoogte van Lummen

Zonhoven Nieuw zebrapad aan lagere school De Zonnewij­zer

In augustus start in de Dorpsstraat (N715) in Zonhoven de aanleg van een nieuw zebrapad tegenover Vrije Lagere School De Zonnewijzer. Het zebrapad komt er in het kader van het project ‘Knelpunten Schoolroutes’, waarmee het Agentschap Wegen en Verkeer deze zomer vijftien schoolroutes in Limburg veiliger wil maken.

1 augustus