BELOOFD IS BELOOFD. Hoe bediende Lummen de sporters en de jeugd? Wat met de renovatie van het Oosterhof? En krijgt de KLJ een nieuwe thuis?

lummenDe bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Lummen, waar de grote projecten stilaan richting cruciale fase gaan.

1. Grondige renovatie van het Oosterhof: GEPLAND

Volledig scherm Beloofd is beloofd Luc Wouters. Bugemeester van Lummen aan het Schulensmeer © Mine Dalemans

Aanvankelijk was er sprake van een grondige renovatie van het Oosterhof, deze plannen werden inmiddels verder uitgewerkt. Lummen zal het oude gedeelte van ontmoetingscentrum Oosterhof volledig slopen. Er komt een nieuwbouw van meer dan 1.000 vierkante meter met een verdieping en polyvalente zalen. Dat kondigde de gemeente in 2021 aan. Er wordt bijna 3 miljoen euro aan de kant geschoven voor dit project, waarvoor een ontwerpteam wordt gezocht. Vervolgens moet een architect de plannen verder uitwerken. Het Huis van het Kind zal in het Oosterhof een doorstart krijgen.

“Op dit moment wordt gewerkt aan het bestek met het oog op de aanstelling van een ontwerper voor dit project”, vertelt burgemeester Luc Wouters (CD&V). “De aanstelling van de ontwerper is gepland voor het vroege voorjaar van 2023. Na aanlevering van het ontwerp kunnen de nodige vergunningen voor dit project aangevraagd worden. Tegelijkertijd met de vergunningsprocedure zal de VIPA subsidie aangevraagd worden.”

2. Afwerking site rond woonzorgcentrum: GEPLAND

Volledig scherm Plannen rond het Meerlehof daterend uit 2017 © Jimmy De Schrijver

Het gemeentebestuur wil de site rond woonzorgcentrum Het Meerlehof graag afwerken. Zo komt er een nieuwbouw met sociale huurappartementen, specifiek bedoeld voor 65-plussers. Het voormalige rustoord werd gesloopt en de bouw moet in het voorjaar van 2023 beginnen. Er is echter ook een meer gecontesteerd project op deze site. De plannen betreffen de komst van een revalidatiecentrum met 75 aangepaste woningen voor mensen met een niet-aangeboren handicap. Niet iedereen ziet dat graag gebeuren, want er werd een petitie gestart tegen het kappen van 97 are bos voor dit pilootproject van Accomoda.

“Het bestek voor de aanstelling van de ontwerper voor de omgevingsaanleg werd behandeld in de gemeenteraad van april”, vertelt Wouters. “Bij de omgevingsaanleg zal er speciale aandacht besteed worden aan de belevingswaarde voor de inwoners van het rustoord. De afbraak van het oude woonzorgcentrum werd even uitgesteld omdat het gebouw tijdelijk opnieuw in gebruik genomen werd als opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen. De private ontwikkelaar Accomoda plant op deze site inderdaad ook een revalidatiecentrum met 75 aangepaste woningen.”

3. Opwaardering aan sporthal Vijfsprong: UITGEVOERD

De gemeente Lummen wilde werken aan een opwaardering van de buitenomgeving aan sporthal Vijfsprong. Ook de Finse piste zou er een groot onderhoud krijgen. Inmiddels werden er nieuwe padelterreinen aangelegd, conform de enorme hype die er inmiddels rond de sport is ontstaan. Daardoor is de Finse piste een stukje verplaatst en kreeg ze nieuwe houtsnippers.

“Aan ons sportcomplex, waar we trots en fier op zijn, werd de buitenomgeving volledig opgewaardeerd”, bevestigt Wouters. “Zo werden er extra groenvoorzieningen gecreëerd met het oog op de natuurlijke belevingswaarde rondom het sportcomplex. Voor de kinderen werd een belevingsbos aangelegd aan de ingang van het sportcomplex. Ook werden er nieuwe padelterreinen aangelegd om aan de steeds grotere vraag van sporters tegemoet te komen. Tot slot werd de populaire Finse piste gerenoveerd met nieuwe houtsnippers en de omgeving verfraaid met extra groenafsluitingen tussen de piste en de private woonkavels in het beboste gedeelte.”

4. Lummen uitbouwen als fietsgemeente: IN UITVOERING

Volledig scherm De inhuldiging van het fietspad Melderstebaan in Lummen © Mine Dalemans

Eén van de bekende inwoners van Lummen, Marc Wauters, zal het graag horen: Lummen wil nog verder uitbouwen tot fietsgemeente. Het mikt daarbij onder meer op de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Meldertsebaan tussen het centrum van Meldert en de nieuwe rotonde aan de “Zwarte ring”, nieuwe fietspaden vanaf het centrum van Halen tot aan de rotonde in de Vinnehoek en de creatie van een vlotte en veilige toegangspoort naar het centrum via de Oostereindestraat met de aanleg van een fietsstraat en de opwaardering van de Zonnestraat. Heel wat werken zijn inmiddels aangevat. De ambitie is om tegen eind 2022 nog eens 12 kilometer fietspaden aan te leggen.

“Lummen wordt als fietsgemeente nog meer op de kaart gezet, waarbij veiligheid voor de zwakke weggebruiker een sleutelbegrip is”, onderstreept Wouters. “Nieuwe fietspaden werden al aangelegd in Thiewinkel , Meldert, Genenbos en Blanklaar. Het centrum is intussen uitgegroeid tot een fietsvriendelijke omgeving met onder meer fietsstraten in de Dorpsstraat. Een nieuwe fietsstraat in de Oostereindestraat gaat zorgen voor een vlotte en veilige toegangspoort naar het centrum. Er worden deze legislatuur ook nog fietspaden aangelegd langs de Linkhoutstraat en de Zelemsebaan.”

5. Nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout: GEPLAND

Volledig scherm De lokalen komen in de buurt van het Schulensmeer © Mine Dalemans

Net voor aanvang van deze reeks kwam er een doorbraak in het dossier rond de huisvesting voor de KLJ Lummen. Ten noorden van de parking aan het Schulensmeer zal de gemeente immers een winddichte ruwbouw neerzetten voor de jeugdbeweging. Zij zullen zelf het gebouw verder afwerken.

“De ontwerper voor dit project wordt nog in het voorjaar aangesteld”, belooft Wouters. “Na de bouw zal de jeugd zelf de afwerking voor haar rekening nemen. Aangezien het nieuwe pand ligt aan het Schulensmeer zal het in het kader van watergebonden activiteiten in de zomer ook gebruikt worden voor de zomerkampen aan het Schulensmeer.”

CONCLUSIE:

Lummen heeft met de padelvelden, de fietspaden en de huisvesting voor de KLJ al heel wat inwoners tevreden gestemd. Nu is het vooral belangrijk om ook de grote projecten af te ronden. De renovatie van het Oosterhof lijkt in orde te komen, aan het woonzorgcentrum zijn er iets meer vraagtekens. Het kappen van bomen zorgt altijd voor kritiek, de komst van een revalidatiecentrum is dan weer een mooie zaak. Iedereen tevreden houden, het is ook in deze gemeente een uitdaging.

