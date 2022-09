Basisschool De Wegwijzer in Lummen wint optreden van popsensatie Camille dankzij jaarlijkse sportactie

LummenHeel wat kinderen kwamen vandaag als ware ambassadeurs in de outfit van hun sportclub naar school, in het kader van de jaarlijkse actie ‘Breng je sportclub naar school’. Met deze actie willen Sport Vlaanderen en MOEV de lokale sportclubwerking in de kijker zetten, en zo nog meer kinderen de weg laten vinden naar de sportclub. Ook de leerlingen van Basisschool De Wegwijzer in Lummen deden mee én kregen er een feestelijk optreden van Camille erbovenop.

Maar liefst 1.513 scholen in Vlaanderen en Brussel riepen hun leerlingen vandaag op om een dag in de sportoutfit van hun club naar school te komen. Scholen die zich inschreven voor deze actie, maakten kans op een prijs. Basisschool De Wegwijzer in Lummen ging er zelfs met de hoofdprijs vandoor: een feestelijk optreden van niemand minder dan...popsensatie Camille. Zij speelde daar vandaag de pannen van het dak en mocht op een zeer enthousiast publiek rekenen.

Volledig scherm Met een optreden van Camille haalde De Wegwijzer in Lummen de hoofdprijs binnen. © De Wegwijzer Lummen

Waardebon voor sport- en spelmateriaal

De op een na grootste winnaar is ’t Grafiekje Tongerlo, uit Westerlo. Zij wonnen een dj-optreden van Thomas Van Achteren, ex-Ketnetwrapper en presentator van de De Gouden K’s. In Limburg mocht de middelbare school WICCO Campus Hamont in Hamont-Achel dan weer een waardebon van 250 euro voor sport- en spelmateriaal in handen nemen.

Volledig scherm Alle leerlingen kwamen in hun mooiste sportoutfit naar school. © De Wegwijzer Lummen

De actie ‘Breng je sportclub naar school’ kent met liefst 4 op de 10 deelnemende basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel een recordeditie. Heel wat scholen organiseerden hierbij leuke en originele acties om bepaalde sporten en de lokale sportclubs in de kijker te plaatsen. Zo werden de kinderen feestelijk verwelkomd, kregen de speelplaatsen mooie versiering, werden er hindernissenparcours opgebouwd, klassencompetities georganiseerd en meer.

Volledig scherm De kinderen warmden zich op, samen met een vuurvlammetje als mascotte. © De Wegwijzer Lummen

Handtekeningsessie

Ook De Wegwijzer in Lummen zorgde voor een feestelijk programma met een gezamenlijke opwarming in de ochtend met een mascotte, het optreden van Camille én een foto- en handtekeningsessie met hun muziekicoon. “We willen kinderen en jongeren al vroeg prikkelen door enerzijds voldoende sport- en beweegaanbod op school aan te bieden, maar anderzijds ook zoveel mogelijk sporten binnen de schoolmuren kenbaar te maken”, vertelt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Wanneer iemand in een kimono of met een tok naar school komt, creëert dit nieuwsgierigheid bij klasgenoten en willen ze zelf eens een judotraining meevolgen of een bezoek brengen aan een manege. Deze dag komt iedereen als een ware sportclubambassadeur naar school en werft zo onbewust misschien nieuwe leden voor zijn of haar sportclub aan.”

Volledig scherm Het optreden van Camille. © De Wegwijzer Lummen