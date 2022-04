Antwerpenaar gewond bij verkeersongeval op E313

Heusden-Zolder Luxueus villapark ‘Sterren­wacht’ in Bolderberg al voor de helft uitver­kocht: “Buurtbewo­ners twijfelden over succes, maar dat was nooit nodig”

De bouwwerken van het luxueuze villapark ‘Sterrenwacht’ in Bolderberg zijn officieel gestart. Het woonconcept van Ivo Vercammen Woonprojecten omvat liefst 18 exclusieve bouwgronden in één van de meest exclusieve straten van het dorp, bedoeld voor state-of-the-art woningen tot wel 2 miljoen euro. “Een unicum in Limburg”, aldus vastgoedmakelaar Hans Roose van Marc Swevers, die instaat voor de verkoop.

