Aangepaste verkeerssituatie wegens wielerwedstrijd op 10 augustus

Genk Vincentius Limburg blaast 25 kaarsjes uit

Op 18 september viert Vincentius Limburg het 25-jarig bestaan aan de C-Mine in Genk. In 1996 werd de vzw opgericht en stond dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Door corona moest het jubileum met een jaartje worden uitgesteld. De vzw houdt zich bezig met het aanbieden van voedsel en kledij en helpt op alle vlakken die de sociale inclusie bevorderen. Sommige afdelingen in Limburg bestaan inmiddels al meer dan 150 jaar en in totaal telt de vzw in onze provincie meer dan 1.100 vrijwilligers. Zo werden in 2021 bijna 3.900 gezinnen per maand bereikt. Op 18 september staat iedereen even stil bij al het geleverde werk.

6 augustus