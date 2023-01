Zeno De Corte en VK Linden op koers voor tweede periodetitel: “Alles is hier aanwezig om het waar te maken”

Heeft het ambitieuze VK Linden hiermee een statement gemaakt? “Zo bekijken we het zeker niet”, houdt doelman Zeno De Corte de voeten op de grond. “Het was natuurlijk wel een belangrijke match om de aansluiting te behouden. Als we zouden verliezen, waren we weer ergens in niemandsland beland. Nu hebben we inderdaad een uitstekende zaak gedaan.”

“Het was een heel mooie overwinning, maar vanzelfsprekend was het zeker niet”, aldus De Corte. “Na de 0-0 thuis wisten we dat we Mazenzele Opwijk niet mochten onderschatten. Het eerste kwartier was nog even moeilijk, maar dan hebben we ons vrij snel terug in de match geknokt. Het kunstgras speelde bovendien in ons voordeel. Zo konden we ons geliefkoosde spelletje spelen. Met onze manier van voetballen, kunnen we het elke tegenstander lastig maken. Het feit dat we de nul nog eens op het bord konden houden, gaf ook wel een goed gevoel. Zeker voor een doelman, want mijn laatste clean sheet was nu toch al een tijdje geleden. Tegen Melsbroek waren we er onlangs nog dicht bij, maar toen kregen we op het einde nog een frommelgoal binnen.”

Toffe groep

Zeno De Corte (21) uit Bierbeek, ooit in Lovenjoel nog begonnen als veldspeler, bracht zijn jeugdopleiding onder meer nog door bij KVK Tienen en OHL en verhuisde dan naar Olympia Wijgmaal. “Daar was ik pas tweede keeper”, klinkt het. “Ik heb er nooit echt mijn kans gekregen, dus ben ik op zoek gegaan naar een club waar ik meer aan spelen zou toekomen. Dit is pas mijn eerste seizoen in Linden, maar ik ben hier in een toffe groep terechtgekomen en ik ben meteen goed opgevangen. Een dikke pluim ook voor de technische staf en de kinesisten, die ons elke week opnieuw topfit houden. Alles is hier aanwezig om het waar te maken.”

Tweede periodetitel

En de kans op een prijs is zowaar weer wat groter geworden. Door het verlies van Bierbeek en Huldenberg staat VK Linden op kop in de tweede periode. Die kans mag groen-wit in principe niet laten liggen? “Er zijn nog twee matchen te spelen”, besluit De Corte. “Nu zaterdag thuis tegen Out-Hoegaarden en dan naar Elewijt. Dat zijn twee verraderlijke duels. In het voetbal kan het snel omslaan, dus we mogen het zeker niet onderschatten.”