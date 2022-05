Wolkbreuk zet verschillende straten blank in regio’s Leuven en het Hageland

“Het is helaas een gekend probleem in het centrum van onze gemeente”, zegt Davy Suffeleers, schepen van Openbare Werken in Lubbeek. “De Dorpsstraat staat bij hevige regenval regelmatig onder water. Gelukkig is er beterschap op komst. Aquafin heeft een eerste fase afgewerkt, waarin al heel wat rioleringswerken gebeurd zijn. In fases twee en drie zal de focus liggen op de aansluitingen in de Dorpsstraat. Momenteel is men bezig met de planning en normaal starten die werken begin 2023. Intussen gaan we samen met de nood- en technische dienst van de gemeente werk maken van tijdelijke oplossingen. We zullen ons zo goed mogelijk proberen wapenen tegen wateroverlast tot de werken van Aquafin een meer permanente oplossing bieden.”