WEER. Vanochtend kans op helder weer in Lubbeek

Waar is de lente? IJsbaron ziet zich genood­zaakt openingsda­gen terug te schroeven: “Het is op het obsessieve af de weerapp checken.”

Nat en koud. Het lijkt maar niet te lukken met de lente. Weinig mensen houden zo frequent het weerbericht in de gaten als Yannick Dons (34), uitbater van de IJsbaron in Wilsele. Zolang de weergoden het tij niet doen keren ziet hij zich genoodzaakt zijn ijssalon vaker gesloten te houden. “Veel collega’s in de sector zitten met de handen in het haar.”