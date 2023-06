WEER. Vanochtend kans op bewolking in Lubbeek

Gemeente bereikt akkoord met de Watergroep over vernieu­wing drinkwater­lei­din­gen in asbest

In de gemeente Glabbeek zitten er 92,17 km drinkwaterleidingen in de ondergrond. Maar liefst 82% van deze drinkwaterleidingen bestaan in Glabbeek uit asbest, wat zeer hoog is in vergelijking met het gemiddelde van 25% aan drinkwaterleidingen in asbest in de andere gemeenten in Vlaanderen waar de Watergroep actief is. In het kader van het gemeentelijk asbestafbouwplan keurde de gemeenteraad van Glabbeek in juni een gemeentelijke verordening goed om de Watergroep te verplichten om bij de vernieuwing van straten de oude versleten waterleidingen in asbest steeds te moeten vernieuwen.