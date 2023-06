WEER. Kans op helder weer in Lubbeek vanochtend

NET OPEN Bar Baron is opvolger van café De Curve in Kes­sel-Lo: “We werken vaak met regionale dagverse producten”

Vandaag opent Bar Baron de deuren aan het A. De Becker Remyplein in Kessel-Lo. De nieuwe zaak is de opvolger van het bekende café De Curve waar cafébaas Michiel Vanautgaerden na 23 jaar besloot om een nieuwe weg in te slaan. Opvolgers van dienst zijn Thomas Bossuyt, Joris Roels, Jeroen Demeester en Takkie Marichael: “In Bar Baron ontmoeten buurtbewoners, het verenigingsleven en het bedrijfsleven elkaar op een ongedwongen manier”, klinkt het.