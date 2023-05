WEER. Kans op bewolking vanochtend in Lubbeek

HUIZEN­JACHT. Opwijk, veelzijdig in de driehoek Aalst, Brussel, Dendermon­de: “Voor prijzen tot 300.000 euro zal je hier vooral bouwgron­den vinden”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Vandaag: Opwijk, met Ilona Bewaert van Immo Talenco. “Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid is de verstedelijking nog veraf, met een heel agrarisch karakter op vele plekken in de gemeente.”