WEER. In Lubbeek bewolking vanochtend

Kapwerken Begijnbos doen buurtbewo­ners in de haren krabben: “We willen het inheems groen net opnieuw alle ruimte geven.”

De infoborden van Stad Leuven kondigden het al aan: in het Begijnbos, op de heuvelflank van de Kesselberg, worden bosbeheerwerken uitgevoerd. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) worden exoten gekapt, om inheemse soorten de ruimte te geven om tot vol wasdom te kunnen komen. Niettemin is het troosteloze schouwspel even slikken voor veel wandelaars. “Laat een bos toch bos zijn.”