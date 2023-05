WEER. In Lubbeek bewolking vanochtend

“Tienen is zo dood als een pier”: Michel van juwelier Palme d’Or verlaat na meer dan 25 jaar de stad

Meer dan 25 jaar geleden kwam goudsmid en Antwerpenaar Michel Boucci (57) naar Tienen om een bloeiende juwelierszaak uit de grond te stampen. Vandaag trekt Michel de stekker uit het avontuur. “Sinds de heraanleg van de ring komt er geen kat meer door. Het bestuur gaat zogezegd voor beleving, maar doet niets voor de handel. Er zullen meer handelaars wegtrekken.” Want de lijst van zaken die volgens Michel mislopen in de Suikerstad, is lang.