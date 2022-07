Vrijwilligerskorps Lubbeek is een feit: vanaf nu kan je inschrijven

“Bij een ramp of incident moet er heel wat gebeuren. Op zo’n moment hebben we helpende handen nodig. Zo is er het gemeentelijk coördinatiecomité. Dit bestaat uit een informatiecentrum waarnaar bezorgde burgers kunnen bellen en een opvangcentrum voor de getroffenen. Als vrijwilliger kan je hier aan meewerken. Zo geef je mensen de juiste informatie en stel je hen gerust op moeilijke momenten. Je kan ook de handen uit de mouwen steken. Denk bijvoorbeeld aan het vullen van zandzakjes tijdens overstromingen, helpen met het vrijmaken van wegen of het plaatsen van nadars op perimeters om de bevolking op een veilige afstand te houden. Wij zoeken meer concreet vrijwilligers tussen 18 en 25 jaar die zich willen inzetten bij een crisis. Zo’n 1.200 dorpsgenoten krijgen de komene dagen een brief in de brievenbus om lid te worden van Vrijwilligerskorps Lubbeek. Met opleidingen door brandweer, Rode Kruis en politie -in communicatie en het opvangen van mensen- helpen wij kandidaten om onze inwoners te helpen. Ook daarna nog nodigen we de vrijwilligers van het Vrijwilligerskorps Lubbeek nog geregeld uit voor oefeningen zodat ze helemaal klaar staan in geval van nood. We maken hier prioritair werk van gezien de klimaatopwarming en de vele calamiteiten. Wie interesse heeft, kan zich registreren voor 19 september via het formulier ‘Vrijwilligerskorps Lubbeek’. Vraag niet wat het land voor jou kan doen, vraag wat jij voor het land kan doen”, besluit burgemeester Theo Francken.