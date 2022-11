Voorleesweek van 19 tot en met 27 november in Lubbeek: “Belang en plezier ervan in de kijker zetten”

LubbeekLubbeek organiseert in het kader van de voorleesweek van 19 tot en met 27 november verschillende activiteiten. De Voorleesweek van ‘Iedereen Leest’ zet jaarlijks het belang en het plezier van voorlezen in de kijker.

“Voorlezen is een ideale manier om kinderen te stimuleren. Het prikkelt hun verbeelding, vergroot hun taalvaardigheid en geeft hen een goede basis om te leren en te leven. Daarom zet onze gemeente hard in op voorlezen als een opstapje naar later zelf (genieten van) lezen” zegt schepen van cultuur Hugo Simoens.

Concreet zijn er twee activiteiten tijdens de Voorleesweek. Het eerste weekend is er op zondag 20 november een voorleesnamiddag in de bib. Schrijfster/illustratrice Sandrine Lambert leest dan voor uit eigen werk. Kinderen van 2,5 tot 5 jaar zijn die dag welkom om naar haar verhalen te komen luisteren. Na het voorlezen mogen de kleuters samen met Sandrine een eigen boekje maken. Terwijl de kinderen naar de verhalen van Sandrine luisteren en zich creatief uitleven geeft boekenjuf Bieke Verlinden aan de ouders een lezing over het belang van voorlezen. Er wordt afgesloten met taart en een drankje. Je schrijft in via bibliotheek@lubbeek.be

Op zaterdag 26 november is er een voorleesmoment in het lokaal dienstencentrum De Sleutel langs de staatsbaan. Ex-hoofdbibliothecaris Chris Delcourte en schepen van cultuur en gezin Hugo Simoens lezen er Sinterklaasverhalen voor. Tegelijkertijd is er een openingsdag van het Mamadepot Lubbeek. “Terwijl de kinderen luisteren naar de verhalen die Chris en ik voorlezen kan je er goedkoop kledij of speelgoed voor de Sint kopen. Zo sla je twee vliegen in een klap!” besluit schepen Hugo Simoens.

Volledig scherm Bibliotheek Lubbeek © Vertommen

