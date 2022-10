Voorleesnamiddag op zondag 20 november in de bibliotheek van Lubbeek

Kinderen van 2,5 tot 5 jaar zijn die dag welkom om naar haar verhalen te komen luisteren. Na het voorlezen mogen de kleuters samen met Sandrine een eigen boekje maken. “Terwijl de kinderen naar de verhalen van Sandrine luisteren en zich creatief uitleven geeft juf Bieke Verlinden aan de ouders een lezing over het belang van voorlezen. Afsluiten doen we met taart en een drankje. Voorlezen, je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen”, klinkt het.

‘Voorlezen en het belang van voorlezen’ vindt plaats op zondag 20 november van 14.30u tot 15.30u in de bibliotheek van Lubbeek. Inkom is gratis, inschrijven (via 016 63 17 34 of bibliotheek@lubbeek.be) is wel verplicht.