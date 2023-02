VK Linden mist tweedeperiodetitel, maar Fatih Calgan blijft ambitieus: “De komende weken tonen wat we écht waard zijn”

Tienen Vlaams Belang tevreden met samenwer­king om oversteek­plaats naar post toeganke­lijk te maken

Enkele maanden geleden kaartte Vlaams Belang Tienen de toestand aan van de ontoegankelijke oversteekplaats ter hoogte van café de Baron en de post aan de Alexianenweg in Tienen. “Het was voor rolstoelgebruikers, en rollatorgebruikers, onmogelijk de post te bereiken omdat het voetpad te hoog was voor hen.”