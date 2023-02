VK Linden mist tweede periodetitel, maar Fatih Calgan blijft ambitieus: “De komende weken tonen wat we écht waard zijn”

Herent HLN ONDERZOEK. Burgemees­ter Astrid Pollers (N-VA) reageert op rapport over subsidie­frau­de: “Steeds gehandeld in belang van gemeente”

Burgemeester Astrid Pollers (N-VA) reageert nu toch op het auditrapport waaruit blijkt dat zij en raadslid Christophe Lonnoy (N-VA) betrokken zijn bij subsidiefraude en belangenvermenging. Maar haar uitleg gaat vaak regelrecht in tegen de conclusies van het auditrapport. “Het project is correct uitgevoerd”, zegt Pollers en dat is, op zijn minst, bijzonder opvallend.