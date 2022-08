Vier uilskuikens geboren in kerk van Linden: “Ze hebben nu tot 30 muizen per nacht nodig”

De vier uilskuikens werden deze week ontdekt door Jos Cuppens, vrijwilliger van de kerkwerkuilengroep. Zij hangen nestkasten omhoog op plaatsen die een goede biotoop zijn voor de kerkuilen en de nestkast in Linden staat er al 20 jaar. “Het was een heel aangename verassing”, vertelt Jos. “Dit is het enige nest van vier dat wij dit jaar in onze regio aantroffen. Vroeger had je veel meer uilen omdat hun natuurlijke biotoop steeds meer verloren gaat. Kerkuilen moeten het van kleinschalige landschappen hebben en dat had je vroeger veel meer met de typische boerendorpen. Tegenwoordig worden dorpen steeds meer volgebouwd, maar rond de kerk van Linden zijn er gelukkig nog veel natuurlijke landschappen. De kans dat deze uilskuikens over ongeveer twee maanden uitvliegen is dus redelijk groot.”