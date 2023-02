Verschillende straten krijgen opfrisbeurt: “Er komen ook fietssuggestiestroken”

Leuven 18-jarige steelt geld van taxichauf­feur op Martelaren­plein

In de nacht van zondag op maandag is de politie ter plaatse gekomen aan het Martelarenplein in Leuven, waar een taxichauffeur het slachtoffer werd van een diefstal. Een 18-jarige werd even later opgepakt.

1 februari