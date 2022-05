Verschillende inbreuken vastgesteld tijdens op controle zwaar vervoer in politiezone Lubbeek

Independer Vier sleutelmo­men­ten om je woningver­ze­ke­ring te herbekij­ken

Hoe haal je de beste verzekering in huis? Door minstens één keer per jaar te checken of je nog wel degene hebt die het best aangepast is aan jouw situatie. Voor de huurdersverzekering of woningverzekering zijn er nog vier andere perfecte momenten waarop je dat zeker moet doen. Independer.be legt uit.

11 mei