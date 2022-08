Tot eind september werken aan Diestsesteenweg en Staatsbaan

Tienen VIDEO. Party aan suikerrafi­na­de­rij met Tom Jones als afsluiter van Suikerrock : “Beste vierdaagse editie ooit”

De zondag van Suikerrock is traditioneel een ‘familiedag’. Peter Koelewijn, de Kreuners en Clouseau brachten de sfeer er al in de namiddag goed in. Ook al was met Peter het dak er al af, Niels Destadsbader bracht het bietenplein helemaal in feeststemming. De senior Sir Tom Jones mocht de prachtige editie afsluiten. De meningen over de nieuwe locatie waren bij de festivalgangers wat verdeeld; de organisatie blikt in ieder geval tevreden terug. “De fundamenten voor de toekomst zijn gelegd.

1 augustus