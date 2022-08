Topeditie voor Zomer in Linden: Cleymans & Van Geel bouwen feestje op kerkplein

Zomer in Linden groeit alsmaar meer uit tot een begrip in de regio. Het driedaagse festival met lokale scoutsgroep Scouts & Gidsen Sint Kwinten Linden als drijvende kracht slaagt er met het jaar beter in om het kerkplein om te toveren tot één van de gezelligste festivalterreinen in onze regio. Ook muzikaal staat Zomer in Linden stevig op de benen want na de coronaproof editie met onder meer Regi en Yevgueni op de affiche is het ook dit jaar een rollercoaster van straffe namen. Camille bijvoorbeeld die het kerkplein in Linden vrijdag vlotjes vol liet lopen nadat schepen van Jeugd Hugo Simoens de eerste pinten had getapt op Zomer in Linden.

“Een mooie festivaldag waarop we toch zo’n 2.500 bezoekers mochten verwelkomen. Zaterdag nog meer van dat en we verwachten dat de teller zondagavond op ongeveer 7.500 bezoekers zal staan”, aldus de organisatieploeg van dienst. Zaterdagavond slaagden Cleymans & Van Geel er alvast in om het publiek volledig in te pakken waarna de Leuvense DJ Smiegh -19 jaar jong- het feest met overtuiging afsloot. Die eer is vandaag weggelegd voor DJ Bobby Ewing die zaterdag al even kwam proeven van de sfeer op Zomer in Linden. “Bijzonder fijn festival. We gaan een feestje bouwen”, klonk het veelbelovend. Vandaag ook nog op het podium: Alone in the Fridge, The Happy Suspended, Bart Kaëll, Okselvocht, De Romeo’s en D-Inside. Meer info: zomerinlinden.be